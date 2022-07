Mõnikord kipuvad inimesed keskenduma asjadele, mis on nende arvates võimatud ja mille tõttu lasevad end tagasi hoida. Kui oled ka üks nendest, kes laseb negatiivsusel enda elu juhtida, siis pööra hetkeks olukord vastupidiseks ning ütle iseendale, et sa võid seda teha või proovida. Midagi proovida pole häbiasi ja kui see õnnestub, tõestad iseendale, et miski pole sinu jaoks võimatu, kui ainult pingutada selle nimel.