Lapsevanemad, ettevaatust: need kaks energiajooki on kõige hullemad turgutajad, mida tarbida

Monster Energy võib olla üks tuntumaid energiajooke, kuid olgem ausad – populaarsus ei tähenda, et miski on sinu jaoks hea. Nii ka Monster Energy jookide puhul. Nende 700 ml purgis on 27 grammi suhkrut. Jook sisaldab ka palju teisi halbu koostisosi, nagu näiteks sidrunhapet, mis põhjustab sinu hambaarstile kindlasti peavalu, eriti koos Monsteri suure suhkrusisaldusega.