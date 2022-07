Mees tabas petmast oma naise nende ühise poja sünnipäeval: ma andsin talle järele, sest armastan teda...

Nad on oma naisega abielus olnud seitse aastat ning nende poja sünnipäev hakkas vaikselt lähenema. Naine nõudis, et nad palkaksid enda poja peole klouni. Esialgu mees keeldus, kuna tundis, et kogu kontseptsioon on moest väljas ja tal on klounide vastu kerge hirm. „Aga ma andsin oma naisele järele, sest armastan teda... Minu elu suurim kahetsus ja viga,“ kurvastas mees.

Paar oli sünnipäevapeo ajal tülli läinud ning naine vihastas, mistõttu ta algul ei pannud tähele, et naine on kadunud, kuni naist polnud juba liiga pikalt näha olnud. Mees läks naist otsima ja tabas abikaasa klouniga vestlemast. „Ta ajas teda naerma,“ ütles mees, kuid ta ei näinud, et selles midagi halba oleks, sest kloun tegi lihtsalt oma tööd. „See ei tundunud liiga flirtiv, nii et ma läksin pidu nautima.“ Kui mees aga hiljem kööki naasis, ei olnud seal ei tema naist ega klouni. „Käisin peol ringi ja otsisin oma naist,“ rääkis ta. „Lõpuks nägin teda eemalt ja tal oli sõna otseses mõttes huultel ja põsel klouni meik. Ma juhtisin sellele tähelepanu, kuid ta pühkis selle maha ilma igasuguse selgituseta.“

Kui pidu lõpuks lõppema hakkas, märkas mees, et miski nagu hakkaks naise kleidi ülaosa juurest välja kukkuma. „Ja see oli klouni visiitkaart! Ma läksin naise juurde ja ta tunnistas kohe kõik üles,“ ütles ta.

Praeguseks magab mees külalistemajas, et end pisut tuulutada. Küll aga ükski tema sõpradest ega pereliikmetest ei tea nende päris lahkumineku põhjust ja nad on otsustanud, et nii jääb ka.

Allikas: Your Tango