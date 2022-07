Jane sõnab, et tema pole nõus väitega nagu eestlastel oleks ebamugav rahast rääkida. Ta on küll kuulnud jutte, et raha ja seks on eestlaste jaoks läbi ajaloo olnud alati tabud ja tänu sellele oleme nendes teemades pikalt teadmatuses olnud, aga Jane usub, et tänaseks on see väide aegunud. „Praegusel ajastul on kõikidel vaba juurdepääs igasugusele infole ja kui sind vähegi rahateema huvitab, siis on sellest rääkimine lihtne ja kergesti võimalik.