Igal kolmandal kolmeaastasel on juba hambaaugud. Laste suutervise parandamiseks on vaja muuta Eestis üht asja

Lasteaedades ja koolides teeb tublit teavitustööd Suukool. See on tervisekassa ja Eesti hambaarstide liidu koostööprojekt, mille eesmärk on parandada laste hammaste seisukorda ja suurendada suutervisealast teadlikkust. Projekt seisab hea selle eest, et meie laste hambad oleksid terved ning töötatakse selle nimel, et peale kasvaks põlvkond tervete hammastega lapsi ja noori. Suukooli kodulehel on välja prinditavad infomaterjalid, mille abil saavad hambatarkusi edasi anda nii õpetajad, lapsevanemad kui ka hambaarstid. Paljudele lastele on juba tuttavaks saanud Suukooli kalendrid, mis hambaarsti juures pärast visiiti pihku pistetakse. Suukooli sotsiaalmeediakanalitest on paljudele kindlasti tuttav Stig Rästa metsikult menukas Suukooli hambapesulaul eesti, vene ja inglise keeles. Seda viisijuppi ümisevad nüüd hambaid harjates nii mudilased kui ka täiskasvanud.



Alates 2018/2019. õppeaastast tehakse kogu Eestis lasteaedadele suunatud kampaaniat „Suukool võitleb Suukollidega“, mille käigus tuletavad õpetajad lastele terve õppeaasta jooksul meelde igapäevase hambapesu tähtsust. Igal aastal võtab kampaaniast osa keskmiselt 10 000 last 500 lasteaiarühmast ehk peaaegu pooled Eesti lasteaiad. Alates 2020/2021. õppeaastast korraldab Suukool lasteaedades igapäevase juhendatud hambapesu katseprojekti. Suukool varustab lasteaiad vajaminevate vahendite ja juhistega ning õpetajad juhendavad iga päev oma rühma laste hammaste pesu.