Vürtsita voodielu ... kondoomidega!

Leia omale sobiv kondoom! Toidukauplustes, sekspoodides, apteekides ja ka internetis on saadaval lai valik kaitsevahendeid igale eelistusele. Müügipunktidest leiab näiteks erineva suuruse, maitse, värvi ja tekstuuriga kondoome, mis muudavad vahekorra mõlema partneri jaoks elamuseks. Erinevalt kunagistest paksudest kondoomidest on välja töötatud ka oluliselt õhemaid materjale, mis võimaldavad tunda rohkem, pakkudes mõnu ja samas ka kaitset.

Tee kondoomi pealepanekust osake eelmängust. Vaim kontrollib keha ja tegelikult ongi just aju ise seksuaalelu keskne juht. Mehed, kellel on olnud kondoomidega halbu kogemusi, talletavad neid mälestusi ja ainuüksi mõte kondoomist võib põhjustada erektsiooni nõrgenemist. Lähenedes sellele seksikalt, võib see muidu igavavõitu tegevus muutuda lõbusaks kogemuseks, mida mõlemad ootavad põnevusega.

Kondoomide abil kestab seks kauem, sest need aitavad omal moel ejakulatsiooni edasi lükata. Kuna partnerid ei pruugi alati ühel lainepikkusel olla, jagub nõnda naudingut mõlemale pikemaks ajaks.

Kondoomid võimaldavad olla hetkes ja keskenduda oma partnerile, muretsemata suguhaiguste pärast. Turvalisem seks on parem seks, sest see ei lase muretsemisest tingitud stressil tuju tappa. Nõnda ei pea pead vaevama selle pärast, kas midagi võib valesti minna.

Kondoomid on universaalsed ja mõeldud sobima kõigile. Enamik inimesi saab kondoomi kasutada ilma probleemideta. Vahel harva võivad lateksist kondoomid põhjustada ärritust inimestel, kes on lateksi vastu allergilised või tundlikud, ja mõnikord võib ärritust tekitada ka teatud tüüpi kondoomide määrdeaine. Kui ollakse aga lateksi suhtes allergiline, võib olla abi kaubamärgi vahetamisest või plastkondoomide kasutamisest. Pehmest plastist (nt polüuretaanist, polüisopreenist ja nitriilist) valmistatud kondoomid on lateksivabad.

Lase minna halbadel kogemustel, mis seostuvad kondoomidega. Seks on alati parem, kui mõtteis ei mõlgu negatiivsed mälestused või ebameeldivad kogemused. Paljudel inimestel on halbu seksuaalkogemusi, kuid minevikus elamine ei tõota head. Tõsiasi on aga see, et poodides on lai valik kondoome, mille seast igaüks sobiva leiab. Kui halb kogemus jääb aastatetagusesse aega ja vahepeal pole kondoomidele uut võimalust antud, ollakse ilma jäänud märkimisväärsetest edusammudest, mistõttu tasub neid kindlasti uuest proovida.

Muuda oma suhtumist naudingutesse. Mõnikord polegi võimekusel seksi ajal sensatsioonilisi kogemusi kogeda mitte midagi pistmist kondoomi endaga, vaid ennekõike sellega, kuidas olukorda nautida osatakse. „Kas mu keha on piisavalt atraktiivne? Kas ma kestan ikka piisavalt kaua?“ on küsimused, mis peast läbi käivad. Keha tõmbub nende mõtetega kokku, lihased muutuvad kangeks ja see võtab ära võimaluse vahekorda nautida. Stressist ja ärevusest vaba meel võimaldab kehal lõõgastuda ja naudinguga kaasa minna.