Kui sa tunned oma inimeste tugevusi ja (lubatud) nõrkuseid ning seda, kuidas erinevad inimesed erinevates situatsioonides reageerivad, on konfliktseid olukord palju lihtsam lahendada ja isegi ennetada. Teinekord piisab selleks ainult lähenemise ja sõnastuse muutmisest. Kui initsiatiivile reageeritaks teatega „Ei, me ei saa seda teha. Me jätkame vanamoodi, sest me oleme alati nii teinud!“, on see loomingulisele poolele korralik põnts ja initsiatiivi vaikne surm.