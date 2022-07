Selle suve üks suurimaid festivale, rannapidu Grind, toimus 8.-9. juulil Pärnus. Festivalil osalenud said nautida kõike - erinevaid esinejaid, kokteile, paduvihma, seltskonna siseseid draamasid... Et siis hommikul keerleva pea ja kähiseva häälega nentida, et oli ikka võimas pidu küll. Järgmine aasta jälle.