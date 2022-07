Suhe, mis lõppeb enne, kui alatagi jõuab. Peamised vead, mida naised teevad, mis mehe ära hirmutavad

Sa räägid kohe kõigile, et te olete koos

Te saite alles paar nädalat tagasi tuttavaks ja sa oled juba kõikidele rääkida jõudnud, et te olete koos. Sa oled sellest rääkinud avalikult nii enda kui tema sõpradele. Aga isegi juhul, kui sinu jaoks on selge, milline suhe teil omavahel on, siis ära kiirusta. Vastasel korral rikud sa kõik ilusa ära. Meeste jaoks ei ole nii lihtne end kellegagi siduda ja isegi neid, kes on kõrvuni armunud, võib selline asjade käik ära hirmutada. Naudi oma uut suhet rahulikult, ilma kiirustamata, vaata, kui palju te omavahel üldse sobite ja kas teil on sama tulevikunägemus. Ka tema tahab ainult sind rohkem tundma õppida ja lihtsalt olla koos, ilma et keegi teid kohe omavahel paari paneks. Sest kui midagi peakski valesti minema, oleks asi palju kergem ja lihtsam.

Sa tahad teda tunnetest rääkima panna

Isegi, kui sinu eesmärk on panna teda rääkima oma tunnetest, siis enamik mehi ei taha sellest rääkida, eriti suhte alguses. Naistel on see asi palju lihtsam, meeste tundeid on võimalik näha läbi nende tegude. Anna talle aega. Kui ta on selleks valmis, siis räägib ta ise sinuga sellest, mida ta tunneb. Ja võib juhtuda, et see, mida tal sulle öelda on, ei ole üldse see, mida sa kuulda tahaksid.

Sa oled liiga armukade

Sa ei jäta talle hingamisruumi ja kontrollid ta elu liiga palju. Sa tahad teada, kus ta oli ja kus ta praegu on, kellega ta oli ja kellega ta hiljem kokku saab. Aitab küll! Niimoodi käitudes näitad sa, et sa teda absoluutselt ei usalda ja et sul pole üldse enesekindlust. Veelgi hullem, niimoodi käitudes tuletad sa talle tema ema meelde, kui sa kogu aeg pärid tema tegemiste kohta ja tahad kõike teada saada. Kuidas ka ei ole, nii rikud sa teie omavahelist suhet. Sa võid kindel olla, et ta ei taha sellist inimest, ta tahab kedagi, kes teda usaldaks, kes usuks temasse ja kes ei kahtleks tema otsustes ega katsuks teda kogu aeg kontrollida.

Sa tahad kogu aeg koos temaga olla