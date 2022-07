Tea, keda vältida! Just need kolm sodiaagimärki on kõige tüütumad

Samuti on Kaksikud tuntud kui võluva, lõbusa ja mängulise inimesena. Aga kui on aeg tõsine olla, ei pruugi Kaksikud nii lihtsasti enda käike muuta ja see võib häirida isegi nende kõige lähedasemaid sõpru ja pereliikmeid.

Kuigi Veevalaja on kõige intelligentsem ja uuendusmeelsem tähemärk, võib mõnikord nende vastandlik isiksus teisi ärritada. „Kuigi Veevalajad on lahked ja heatahtlikud, armastavad nad asju teha omal moel – ja kui see teiste arvates on tüütu, siis see on lihtsalt hind, mida nad on nõus maksma.“ Veevalajad võivad taluda inimeste silmade pööritamist, kuid see süvendab veel rohkem nende soovi muuta inimest.