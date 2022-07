Naine jagab olulist kohtingureeglit, milleni ta on jõudnud: kasuta seda, kui soovid, et see ei jääks viimaseks!

„Äkki viib sind ka reisidele ja räägib edaspidistest koosolemistest. Kui aga sinus tekitab see küsimus, kas ta on sinu poiss-sõber, siis vastus võib olla jah...

Kuid see võib olla ka EI! Las ma räägin sulle oma sõbrannast Amandast, kes käis ühe noormehega kolm kuud järjest kohtingutel. Nad ööbisid üksteise pool 3-4 korda nädalas ning olid kohtunud teineteise lähedaste sõpradega. Ja kui küsisin Amandalt, kas nad on nüüd koos-koos, ei osanud sõbranna vastata, kuid eeldas, et nad on suhtes.

Ma ütlesin sõbrannale, et ta küsiks sellelt noormehelt. Tal võttis paar nädalat aega, et see küsimus ära küsida ja kui tegi seda, sai Amanda teada, et mees käib ka teiste naistega kohtingutel ja magab nendega. Peagi sai selgeks, et mehel polnud kavatsust täielikult siduda end mu sõbrannaga.

Seega tänu sellele on minu suurimaks kohtingureegliks on saanud: ÄRA EELDA! Mõned mehed käivad sinuga kohtingutel, veedavad sinuga aega, saadavad sõnumeid, helistavad, reisivad ja magavad sinuga, ilma et kavatseksid end sinuga täielikult siduda.

Miks peaks mees seda tegema? Sest ta naudib sinu seltskonda (ja seksi), sellepärast. Ja ilmselt ka seepärast, et ta on veel poisike. Ära saa minust valesti aru – kindlasti on palju suurepäraseid mehi, kes tahavad end täielikult pühenduda end naisele, kuid sa võid vabalt ka ühel hetkel kokku sattuda mehega, kes käib sinuga kohtamas, kuigi ta ei ole sinust sisse võetud.

Seega palun ära lase sellel endaga KUNAGI juhtuda! Ära investeeri oma aega, energiat ja südant kellessegi, kes ei saa aru, kui hämmastav sa olete. Sa väärid paremat.

Niisiis, kuidas teada, kas ta ikka on sinu poiss-sõber? Selleks on ainult üks viis. Ta peab sinult küsima otse, kas sa tahaksid midagi enamat ja käia kohtingutel ainult üksteisega. Nii lihtne see ongi! Kui ta pole seda küsinud, siis ta EI ole sinu poiss-sõber.“

Allikas: Your Tango