Mees, kes põdes ahvirõugeid: see on mu elu üks valusamaid ja õnnetumaid kogemusi

Ford märkas veidraid laike enda kehal 17. juunil ja juba järgmisel nädalavahetusel tekkisid tal gripilaadsed sümptomid nagu külmavärinad ja köha, lümfisõlmede turse ning vistrikud. Fordi palavik oli nii kõrge, et ta higistas enda linad täis. Igaks juhuks läks mees arstile ning talle tehti ahvirõugete test. Seni kuni ta enda tulemusi ootas, gripilaadsed sümptomid õnneks paranesid, kuid valu intiimpiirkonnas suurenes.

Järgmise nelja päeva jooksul tekkisid tema jalgadele ja näole uued kahjustused ning intiimpiirkonna kahjustused muutusid nii valusaks, et ta ei saanud öösel magada, ehkki ta võttis suures koguses valuvaigisteid. Ford sõnul oli valu ahvirõugete puhul kõige hullem. „Tundsin kogu aeg teravaid valutorkeid. See on üks valusamaid asju, mida ma kunagi kogenud olen.“

Ford leidis, et vaseliin aitas valu leevendada

Selleks hetkeks oli Fordi valu nii intensiivne, et ta pöördus tagasi arstide juurde. Paraku ahvirõugete vastu spetsiifilist ravi ei ole, kuid talle kirjutati välja uued valuvaigistid ja sügeluse vastu soovitati kasutada vaseliini. Ford ütles, et ta leidis, et vaseliin on üks kõige kasulikumaid vahendeid valu leevendamiseks.

„Ärge arvake, et te ei pruugi seda haigust saada.“

Kuigi haigus on nõme, siis Fordi nõuanne teistele haigetele on, et nad ei häbeneks seda ja tasub meeles pidada, et sümptomid ei kesta igavesti.

Ning neile, kes ei karda seda haigust saada, ütles ta üht: „Ärge arvake, et te ei pruugi seda haigust saada. Ma olin ka varem üks nendest, kes oli väga enesekindel, aga päriselt, võtke seda haigust tõsiselt!“

Allikas: Insider