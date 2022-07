Mehed, kas vastab tõele? Need on viisid, kuidas mehed tahaksid, et neid igapäevaselt armastataks

Lase tal end naerma ajada

Kui on üks asi, mida mehed armastavad, siis see on kinnitus, et nad on piisavad. Kui ta suudab sind ikkagi naerma ajada, vaatamata paarisuhtes esinevatele väljakutsetele, tunneb ta sinu ja enda vastu armastust ja rõõmu. Seega anna enda mehele teada, et ta ajab sind naerma. Ja naera sageli. Niiviisi annad talle lõpliku kinnituse, et sa hindad teda.

Lase tal end aidata

Naised on oma olemuselt hoolitsejad. Meile meeldib hoolitseda kõige ja kõigi eest. Aga mehed ei taha seda! Nad ei taha, et oleksime LIIGA abivalmid.

Jah, meestele meeldib, kui sokid üles korjatakse ja nende eest pesu pestakse. Neile meeldib, kui nad ei pea ostma suurperele jõulukinke ega pühkima kraanikaussi puhtaks. Kuid nad tahavad ka tunda, et nad on suhtes panustav liige. Seega lase enda mehel ka midagi teha. Las ta peseb ise pesu, lase tal õhtusöök teha või seda planeerida. Las ostab kingitusi ja viib lapsed kooli. Ja kui ta on seda teinud, täna teda selle eest, isegi kui ta ei tee seda päris nii, nagu sulle meeldib!

Anna talle teada, mis ajab sind käima

Meeste jaoks paneb füüsiliselt intiimne olemine tundma end armastatuna ja seotuna. See erineb oluliselt naistest, kes peavad enne vaimset sidet üles ehitama ja alles siis suudavad füüsiliseks minna.

Niisiis, kuidas saaksid aidata enda mehel leida üles see nupp, mida ta ihkab? Esiteks, tee endale ise selgeks, mis sind käima ajab. Kas see, kui ta teeb majapidamistöid? Või see, et viib sind ilma etteteatamiseta õhtusöögile? Äkki vajad hoopis temalt vaimset tuge või lilli?

Kui saad teada, räägi talle ka. Kui suudad teda suunata selles suunas, mis sind inspireerib, võin sulle lubada, et ta hakkab neid asju tegema puhtalt sellepärast, et ta teab, et see toob kaasa füüsilise läheduse ja paneb sind hästi tundma.

Allikas: Your Tango