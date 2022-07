Kui sul langeb palju juukseid välja, võib kahjuks süüdi olla üks populaarne toidulisand

Eksperdid on läbi aegade mitmeid nippe jaganud, kuidas hoida enda juuksed tervena. Kui naudid duši all käimist, siis veetemperatuur võiks olla leige. Kui järgid seda sammu, kuid märkad, et kaotad jätkuvalt tavapärasest rohkem juukseid, peaksid tegema ehk vereanalüüsi – eriti, kui oled naine.

Nimelt A-vitamiin. Jah, see vitamiin on tervise jaoks ülioluline, hoides nägemist tippvormis ja tagades nii immuun- kui ka reproduktiivsüsteemi toimimise. Huvitav on see, et see mängib olulist rolli ka juuste tervena hoidmisel. „A-vitamiini kasutatakse juuste väljalangemise ravis, et stimuleerida juuste kasvu, parandada kahjustatud juukseid ja hoida peanahka niiskena,“ ütleb meditsiinidirektor ja peakirurg Michael May.