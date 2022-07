Uus trend? Naised kasutavad oma kehavedelikku parfüümina: niimoodi meelitab potentsiaalseid partnereid!

„Ma vannun, et kui te tupsutate seda enda kehale, tõmbate inimesi ligi. Kas kutsutakse kohtingule, saad raju üheöösuhte või tehakse lihtsalt terve öö jooke välja,“ ütles TikTokker Mandy Lee.

Ehkki Lee väidab, et see ajab inimesi pöördesse, siis dermatoloogi Blair Murphy-Rose sõnul ei saa seda kindlalt väita, sest enamik uuringuid on siiski tehtud loomade, mitte inimeste peal.