Muusik Artjom Savitski sõnul peaksid tuntud inimesed vaimse tervise teemadel rohkem rääkima – on oluline teada, et me pole oma probleemidega üksi. Ka Artjomi elus oli teismelisena keeruline aeg ning täna loodab ta oma looga anda jõudu noortele liikumaks edasi ka siis, kui tunned ebakindlust.