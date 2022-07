Abielunaise ootamatu seiklus: olime kolmekesi sõbranna ja tema armukesega

Riin rääkis, et üks tema sõbranna oli proovinud seksi oma sõbranna ja selle kallimaga ja talle oli väga meeldinud. Lisas, et seda juttu oli nii põnev kuulata. Marek tunnistas, et tema on ka vahel niisugusest asjast fantaseerinud. Riin ütles selle peale, et meil on ju kõik komponendid olemas, suudles Marekit ja tõmbas käega Kaidet lähemale, et Mareki käsi Kaideni ulatuks. Kaide imestas vaid ühe väikse hetke enda üle, et nad hakkasid Riinuga vaheldumisi Marekit suudlema ja siis Riinuga teineteist lahti riietama. See tundus nii põnev.