Reisija üllatus Hispaania kuurordis: sellist „õnnelikku lõppu“ ma oma massaažil küll ei oodanud

Peesitasin, nautisin elu sõna kõige otsesemas mõttes ja järsku ilmus eikuskilt väike keskealine tailanna, paberiga, kus peal pildid erinevatest massaažidest ja hakkas muudkui agaralt peale käima, et ainult viis eurot ja 15 minutit! Ainult viis eurot! Parim hind sulle! Keeldusin viisakalt ja mõtlesin, et ta kõnnib minema. Kus sa sellega. Istus mulle kaksiratsi otsa ja hakkas õlgu mudima. Nihelesin ebamugavalt ja ütlesin, et mul pole sularaha, ma tõesti ei soovi. Selle peale ronis ta maha ja hakkas hoopis mu jalgu masseerima, samal ajal muudkui vadistades, et parim hind sulle, kallis sõber! Ja et mu jalad olevat nii pinges. Lõpuks tegin kõvemat häält ja ütlesin, et ma ei maksa, ma ei soovi seda massaaži ja kas ta võiks mind nüüd rahule jätta.