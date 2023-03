Oled pidevalt kõiges süüdi? See viitab paarisuhte tõsisele probleemile, mida ei tohiks ignoreerida

Kui su kallim harrastab järgmisi võtteid, siis ei ole asi kohe kindlasti sinus, vaid see on märk tema ebakindlusest.

Sõnad võivad väga palju haiget teha, eriti siis, kui need sõnad on sagedased, aga samal ajal ka ettearvamatud. Süüdistamine võib tulla suuresti alateadvusest, mis muudab suhte veelgi ohtlikumaks. Süüdistajatel pole head enesehinnangut, kuid nad ei taha seda tunnistada, mistõttu otsivad nad endasse sisse vaatamise asemel süüd kellestki teisest.

Esiteks räägi sellest kellegagi. Võta aega, et rääkida sõbra, pereliikme või terapeudiga oma kogemusest. Mõtle ka sellele, kui palju võib selles süüdistuses tõde olla. Kui süüdistamine hakkab pihta, siis küsi konkreetseid küsimusi ja kogu mõtteainet. Kui vestluse käigus tekib rohkem etteheiteid kui arutelu ja mõistmist, siis on aeg lahkuda.

Suhtes häbistamine muutub üsna kiirelt mürgiseks. Inimesed võivad häbistada, ilma et midagi isegi valesti teeksid. Nad võivad sulle helistada ja vihjata, et hingad valesti. Häbistajad on sageli kaassõltuvad. Nad tahavad sind maatasa teha, et end seeläbi paremini tunda.

Vastus on lihtne: ära lase seda teha. Kui see peaks juhtuma, siis kõnni lihtsalt minema.

Seega kui su kaaslane süüdistab ja häbistab sind pidevalt, on aeg lahkuda. Tal on ilmselgelt perfektsionistlikud kalduvused ja ta ei taha, et tal halvasti läheks. Kuid kuna tal on sageli väga madal enesehinnang ja ta ei suuda seda tunnistada, on ta valmis ka enda lähedased mutta tallama.