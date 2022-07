Teeme selgeks! Kes seksivad rohkem – vallatud vallalised või pühendunud paarid?

Selgitamaks välja, kuidas on lugu tegelikult, on aega vaadata otsa faktidele!

· Ajakiri Newsweek leidis oma küsitluses, et abielupaarid seksivad umbes 68,5 korda aastas ehk veidi rohkem kui keskmiselt. Samuti leidis ajakiri, et võrreldes vallaliste inimestega seksivad abielupaarid aastas 6,9 korda rohkem!

· Playboy 2019. aasta seksiuuringu tulemused näitavad, et enamik abielupaaridest väärtustab seksi ja tunneb suhtes suuremat rahulolu, kuna teavad, et nad on oma abikaasaga eksklusiivses suhtes.