Dave Benton avameelselt: arvasin kunagi, et kõige keerulisem aeg elus oli 24 aastat kestnud esimene abielu

Dave sõnab, et arvas kunagi, et kõige keerulisem aeg tema elus oli 24 aastat kestnud esimene abielu, aga täna leiab muusik, et selleks on hoopis midagi muud.

Nimelt oma elu eest võitlemine ja mitte alla andmine. Dave`i sõnul on väga raske, kui jõuad oma elus punkti, kus pead mõtlema, et see ongi kõik ja võid iga hetk ära surra. „Mind motiveeris mitte alla andma see, et olen ise väga positiivne inimene. Mul on naine ja kaks tütart – nad on minu selgroog. Kui nemad mulle igapäev meelde tuletasid, et ei tohi alla anda, siis hakkasin ka ise lõpuks seda uskuma. Ja ühe telefonikõnega oli kõik möödas. Kõne, kus mulle teatati, et neer on leitud. Sealt alates uskusin jälle, et asjad võivad muutuda. Ja asjad muutusid. Mulle on korduvalt elus meelde tuletatud, et kui sa usud, siis asjad juhtuvad,“ sõnab ta.