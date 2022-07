„Selleks tuleb neid kasutada õigel ajal!“ Proviisor vastab, millal tuleks kasutada armikreemi

„Armi ennetamiseks tuleks ära oodata kuni haav on täielikult kinni kasvanud - koorik maha tulnud ja on näha heledat roosat nahka. Alles siis saab hakata armikreemi kasutama. Armikreem hakkab koheselt nahka niisutama, muudab selle elastsemaks, et ei tekiks armkudet ning ei jääks armi,“ selgitas Ross ja lisas, et kreemi tuleks kasutada vähemalt kaks korda päevas ning senikaua kuni armi on veel näha.