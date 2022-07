Elo teekond täisväärtusliku seksini: 30-aastaselt sain aru, et kogengi ainult kliitororgasmi

„Mul ei ole ilusat, konkreetset vastust sellele, sest see tähendus on üsnagi lai minu jaoks... Kuidas seda siis kokkuvõtlikult öelda? Minu jaoks tähendab teadlik seksuaalsus oma seksuaaltasandi vajaduste, käitumismustrite, hirmude ja tunnete märkamist ja mõistmist. Ja kindlasti teadlikkus sellest, et kõike on võimalik muuta ja korrigeerida. Samuti kohalolu ja kommunikatsioon seksuaalsuses oma partneriga – ehk teadvustatud iseenda ja partneri kogemine läbi seksuaalsuse,“ sõnab Elo ja lisab, et kui tema juurde tuleb inimene, kes ei tea teadlikust seksuaalsusest eelnevalt midagi ning küsib, et kuidas ta saaks seksuaalsusesse teadlikumalt suhtuda, siis küsiks Elo talt enne mõned küsimused. „Näiteks kas ta sooviks muuta midagi oma seksuaalsuses? Kuidas ta kogeb oma seksuaalsust? Kas seksuaalsus on tema jaoks rahuldust pakkuv? Kas ta julgeb sellest rääkida, ennast väljendada täielikult seksuaalsuses või hoiab miski teda kinni? Ma hakkaksin kõigepealt lähenema selliste küsimustega, mis panevad teda mõtlema erinevate nüansside peale, kuidas ta seksuaalsust kogeb ja kuidas ta seda väljendab,“ lausub ta.