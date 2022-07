Trendid, mis ajasid segadusse l Kas need kummalised päikeseprillid on sel suvel tee ka sinu ninale leidnud?

Bensiinijaama suvine päikeseprillide kollektsioon pakub ju lõbu ja üle ootuste taskukohaseid leide. Võib-olla on need sportlikud Oakley-laadsed prillid või pimestavad neoonvärvides raamid, mis suvele värvi lisavad. Sel suvel on sellised „naljakad“ päikeseprillid aga mitmete kuulsuste ninale jõudnud.

Nii ongi juhtunud, et benisiinijaama moega päikeseprillid on sel suvisel hooajal näiteks Kim Kardashiani ja Rihanna silmi pimestava päikese eest kaitsnud. Mõistagi aga olid nende omad pärit tuntud disainerite loomingust. Kuidas on lood sinuga? Kas bensiinijaama vaibid on juba sinu päikeseprillide kollektsiooni vallutamas?