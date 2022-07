KUI LAHUTUS ON UKSE EES | Psühholoog annab nõu: mida teha ja mida mitte, et lapsed võimalikult vähe kannataksid

Välja saab tuua ka selle, et lastega paarid üldiselt väga kergekäeliselt ei lahuta. Samas abielu, kus koos elatakse vaid laste nimel, teineteist samal ajal vaenates ning kurnates, võib paradoksaalsel kombel just laste jaoks tuua kaasa tagajärgi, mida ei oska ette näha.

• Ärge kunagi unustage, et laps on teie mõlema oma. Kuigi tal on praegu üks lapsevanem, kelle juures ta peamiselt elab ja kes tema eest hoolitseb, vajab ta teist vanemat täpselt samamoodi.

• Tavaliselt on lapsed oma vanavanematesse, onudesse ja tädidesse väga kiindunud. On oluline, et lapsed saaksid läbi käia mõlema poole omastega, kuna kaitsvast kodust ilmajäämine iseenesest on väikesele inimesele juba ränk üleelamine. Kahju mitmekordistub, kui lapsed kaotavad peale selle ka sideme endale lähedaste inimestega. Kui vanemad ja mõlema sugulased suudavad sellest endale aru anda, püsib lapse elus sellel tähtsal muutuste ajal vähemalt mingigi järjepidevus.