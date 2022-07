Pettunud Madis naisele komplimentide tegemisest: mida ma neist ütlen, kui ta neid ainult tühistab?

„Ma olen kuulnud, et mu naine kurdab oma sõbrannadele, et ma ei tee üldse komplimente. See on alatu laim. Nüüd viimasel ajal ütlen jah veidi vähem, sest mida ma neist ütlen, kui ta neid ainult tühistab? „Kallis, sa näed imeline välja“ võrdub tema jaoks kui ohumärk, et ma olen millegagi hakkama saanud ja üritan nüüd välja vingerdada. Jube nõme igatahes. Kui igakord sünnib komplimendist mõni tüli, siis lõpuks ei taha enam jah midagi ilusat öelda.“ - Madis, 26