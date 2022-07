Enneta ebameeldivust: nende tähemärkide esindajad pole just parimad puhkusekaaslased

Vaata, milliste tähemärkide esindajatega on parem mitte koos puhkusele minna. Ja mis võib juhtuda, et kui sa siiski seda soovitust eirad. Vähemalt oled sa ette hoiatatud. Ja ise oled süüdi.

Neitsi

-on väga nõudlik nii iseenda, kui teiste vastu. Kui sulle meeldib kõike hästi organiseerida ja oled hästi korralik (paned iga asja oma kohale tagasi ja pesed oma nõud kohe puhtaks) siis on kõik hästi ja sa võid minna täitsa vabalt Neitsiga koos puhkusele. Talle meeldib ka kõike ette planeerida. Kui sa aga leiad, et puhkus on puhkamiseks ja sa ei taha muretseda pisiasjade pärast, ei viitsi ette oma päevi planeerida, siis parem on, kui sa Neitsit kaasa ei võta. Vastasel korral võib juhtuda, et su puhkus ei sarnane üldse sellele nagu sina oleksid tahtnud ja puhkamiseks ei jää sul üldse aega.

Neitsi poolt mingit spontaansust ei maksa sul oodata, igasugused üllatused ei meeldi talle üldse, ta tahab ette teada, mida te järgmisel päeval teha kavatsete. Ja sellega tuleb sul ka leppida, et ta kogu puhkuse aeg ainult koristab ja sulle etteheiteid teeb, et sa sõrmegi ei liiguta ja nii laisk oled.

Vähk

- võtab kõike liiga isiklikult. Kui ta on kodust väljas, võib ta sattuda kergesti segadusse ja tunda selle tõttu suurt stressi. Selleks, et puhkus tema jaoks õudusunenäoks ei muutuks, tuleb teda kogu aeg rahustada, olla tema kõrval, hoida ta käest kinni jne. Ta on hästi kodulembene, talle ei meeldi suure seltskonna seas olla ja ta tahab palju olla üksi. Ta ei taha, et keegi tema isiklikku ruumi trügiks, mis on tema jaoks eluliselt tähtis.

Ta võtab kõike liiga isiklikult ja vähimagi märkuse korral sulgub iseendasse. Kui sa lähed koos temaga puhkusele, siis pead sa kontrollima iga oma sõna, et ta seda valesti ei tõlgendaks ja jätma talle palju isiklikku ruumi, et ta ei tunneks end halvasti kohe esimesel päeval.

Sõnn