ET ISSI KESTAKS! 44-aastane pereisa vajab toetust võitluses maovähiga

„Minu võitlus maovähiga sai alguse pea kaks aastat tagasi,“ kirjutab Indrek. „Selle aja sisse on mahtunud üks operatsioon ning mitu keemiaravikuuri. Isegi lühike periood, kus vähk oli kadunud.

Nüüd on vähk juba pea aasta tagasi ja sellest suvest ei taha alluda ka enam senisele ravile.

Mina ja minu pere oleme ütlemata tänulikud minu raviarstile dr Elen Vettusele, kes püüab ajaga võidu joostes leida üha uusi võimalusi eduka ravi jätkuks. Ühe sellise lootuskiire on ta mulle nüüd leidnud, kuid sellel on oma hind. Tänu vähiravifondile saan ma endale vajalikku ja igas mõttes hinnalist ravi juba lähiajal. Nii kaua, kui on olemas ravi, on ka lootust, sest nende kahe aasta sisse on kõigele lisaks mahtunud ka väga palju ilusaid sündmusi ja hetki oma lähedastega, mida jätkuvalt kogeda.“



TOETA JA JAGA!

Kutsume kõiki üles toetama Indreku ravi sihtotstarbelise annetusega, millel märksõna „Indreku raviks“:



SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu



Swedbank: EE212200221059073061

SEB: EE211010220228917224

LHV: EE137700771001442514

Luminor: EE591700017003638161

Coop Pank: EE704204278609604509



Kingitudelu.ee/annetajale