Ettevaatust! Kiropraktik selgitab, kuidas konditsioneer meie tervisele tegelikult mõjub

„Inimesel on olnud varasemalt traumeeritud koht, mis on tuuletõmbele ja külmale tundlik. Kuna kuuma ilmaga läheb nahk märjaks, siis tuul ja eriti just konditsioneer, kust tuleb jahedat õhku, kipub ägestama kerget põletikualget, mis on varem traumeeritud kohas. Seega varasemad probleemid kipuvad seetõttu võimenduma. Kui midagi sellist on, siis loomulikult tuleb vajadusel mõelda ka põletikuravile, aga tuuletõmbe eest tuleks igal juhul end kaitsta ja konditsioneer päris naha peale ei peaks puhuma,“ sõnab ta ja lisab, et kui keha hakkab tuuletõmbele reageerima, peaks kas kiropraktiku või arsti juurde konsultatsioonile suunduma. „Tegu võib olla mingi blokiga, mis ei lase lihastel ja sidemetel vabalt liikuda. Nad on pidevalt pinges ja sealt see ärritus algab. Üldjuhul on see seotud ikkagi varasemate traumadega.“