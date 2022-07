Aimatav? Just nii sageli naudivad armurõõme küpses eas kaaslased

Uuring viidi läbi üle 8000 inimese seas, kellest 31% seksivad paar korda nädalas, 28% paar korda kuus ja 8% seksivad vaid korra kuus. Vastanutest 33% ütles, et nad ei seksi peaaegu kunagi!

2015. aastal ajakirjas Archives of Sexual Behaviour avaldatud uuringus märgitakse aga, et 36% naistest ja 33% meestest seksivad 70ndates eluaastates kaks korda kuus. 19% seksuaalselt aktiivsetest meestest ja 32% seksuaalselt aktiivsetest naistest 80ndates eluaastates seksivad kaks korda kuus.

Psühholoog ja seksuaalterapeut Lauren Fogel Mersy ütleb, et vanuse kasvades seksuaalsed soovid muutuvad ja iha võib kahtlemata väheneda. Inimestel võib kuluda rohkem aega erutuse ja orgasmi saamiseks ning suhte küpsedes seksitakse sageli vähem, lisas ta.

Kuigi paljud uuringud kinnitavad, et seksuaalelu väheneb vanusega, ei ole see alati nii ja iga suhe on erinev, nagu ka inimesed selle suhte sees.