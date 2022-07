Mida võtta ja mida jätta? Stilist annab nõu, kuidas pakkida nutikalt kogu pere reisikohver

Siiski soovitas Vantsi mitte liialt üle mõelda ning pakkida reisile enda jaoks lemmikud ja kõige mugavamad riided. „Lähtudes liiga palju trendidest võid üks hetk reisil olles avastada, et see pole päris mina ja kui tunned ennast riietes ebamugavalt, siis peegeldub see ka väljapoole. Minu nipp reisidel on olnud alati, et pigem tagasihoidlikud särgid ja ühed mõnusad lühikesed püksid, mida ägedate jalanõudega stiliseerida, kui see, et pingutan riietusega üle ning tunnen ennast terve päev või õhtu ebamugavalt,“ lausus ta. Vantsi tõi välja, et üks suvine kaabu või kübar on väga põnev aksessuaar, mis iga outfiti huvitavamaks teeb.