Arst rõhutab: UV-kiirgus on nahakasvajate riskitegur ja kiirendab naha vananemise protsessi

Meie naha peamine ülesanne on kaitsefunktsioon, seda nii mehaanilise barjäärina kui ka immuunsüsteemi osana. Naha mikrobioom koosneb esiteks naha enda komponentidest nagu karvad, näärmed, närvilõpmed ja poorid, aga ka seal elutsevatest mikroorganismidest nagu bakterid, viirused ja seened. „Naha mikrobioom on omaette ökosüsteem, mis aitab tasakaalus hoida nahabarjääri, selle happesust ja mikrofloora kooslust“ räägib Kristi Tiimann , arst-resident dermatoloogia erialal.

Naha mikrobioomi terviklikkust mõjutavad nii sisemised kui ka välised tegurid. Välise tegurina on suurima mõjuga pesemine. Naha loomulik pind on kergelt happeline ehk pH on 4,0-6,0. Üldjuhul on seebid aga aluselised ja nende pH on 10-11. Liigsel kasutamisel tekitavad aluselised seebid naha pealmises kihis ehk sarvkihis struktuurseid muutusi. Aluseline pH tekitab nahabarjääris olevate valkude turset ja lipiidide kihi ioniseerumist, seetõttu võib puhastusvahend sügavamale nahakihtidesse jõuda, mis omakorda põhjustab naha ärritust, sügelust ja ka kuivust.