Cindy Crawfordi tütar Kaia Gerber hoiatab: ärge puutuge oma kulme!

„Mind on alati mõjutanud film, eriti prantsuse uue laine kino. Ma olen alati armastanud Francoise Hardyt ja Jane Birkinit – see klassikaline prantsuse äge tüdruk on mind läbi aegade inspireerinud,“ rääkis ta ajakirjale Elle.

„Mu ema on alati öelnud, et vähem on rohkem, ja ma olen püüdnud selle järgi elada. Ma ei usu, et see kehtib kõigi kohta, aga ma tunnen end kõige ilusamana, kui tunnen end samal ajal iseendana, nii et ma püüan eriti mitte liialdada, sest ma ei taha, et mul oleks tunne, nagu kannaksin maski,“ eelistab modell iseendaks jääda.

„Ja veel, ärge puutuge oma kulme!“ hoiatab ta. „See on oluline õppetund Kui ma olin noorem, oli levinud trend kulme kitkuda. Aga kui ma modellitööga alustasin, öeldi mulle kohe: „Ära puutu neid“, ja ma ei ole seda siiani teinud. Superpeenikesed kulmud on küll taas tagasi moodi tulemas, mis on pöörane, sest ma arvasin, et me ei lähe kunagi sellise trendi juurde tagasi. Ka mul on kiusatus seda proovida, aga ma ei taha oma kulmudega jamada. Kui ma juhtun olema inimene, kelle kulmud ei kasva kunagi tagasi, siis ei elaks ma seda üle!“