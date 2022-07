VIDEO | Aus ülestunnistus! Brigitte Susanne Hunt avaldab, mida ta peale seksi kunagi teha ei taha

„Just rääksime sõbrannaga peale selle raamatu lugemist (Why men love Bitches - toim.), et mina olen sedasorti naine, kes ei taha meest näha ka peale seda (seksi-toim.). Jumala eest, mine ära!,“ naerab naine.

Selle peale küsib üllatunud Anu, et kas Brigitte tõesti ei naudi peale seksi suudlusi ja kallistusi. „Ei, ma tõesti ei taha seda. Mul on see, et kui ma käin seal haripunktis ära, siis mul käib mingi libiidohormoon täiesti alla,“ põhjendab Brigitte.