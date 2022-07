Kõhuvalu päevade ajal? Vaata, mida süüa ja mida mitte, et pisut leevendust leida

Lisa oma toidusedelisse ekspertide soovitatud toiduained, mis menstruatsioonikrampide korral leevendust pakuvad. Toit ise küll valu ära ei võta, ent need on naise tervist toetavad ja võivad pikemas perspektiivis abiks olla.

Valu päevade ajal võib sind eemal hoida trennist, sõpradega sotsialiseerumisest, lapsega mängimisest, tööst. See tähendab, et menstruatsioonikrambid on jubedad ja kasutusele tasuks võtta kõik meetmed, millel võib olla positiivne mõju sinu elukvaliteedile!

Kuldne reegel valulike päevade ajal on vältida toiduaineid, mis võivad kaasa aidata põletikule või põhjustada seedetrakti häireid. Need on suhkur, alkohol, limonaadid ja praetud toidud. Kui oled tundlik piimatoodete suhtes, lisa ka need oma nimekirja.