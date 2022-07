Said kauni jume? Loe, kuidas seda nüüd osavalt hoida

Kui soovid oma päevituse eluiga pikendada või suuremat ketendust vältida, siis tuleb nahka usinalt niisutava kreemiga kreemitada. Naha niisutamine hoiab naharakud hüdreeritud ja see takistab naha ketendamist. Tulemuseks on ilus ja ühtlasem päevitus.

Samas rõhutab doktor Greene, et igasugune päikese käes saadud päevitus on nahakahjustus. Seega soovitab ta kasutada isepruunistavaid kreeme ja päikesekaitset, mille SPF on vähemalt 30.