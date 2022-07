Tasub teada! 4 mõjuvat põhjust, miks oma toidusedelit just selle toidulisandiga täiendada

Seetõttu soovitavad nad lisada oma toidule iga päev paar supilusikatäit kanepiseemneid, chia- või linaseemneid. Need sobivad täiendama smuutit, salatit või küpsetisi. Samuti soovitatakse suurendada rasvase kala (nt lõhe ja tuunikala) tarbimist, et sel viisil rohkem oomega-3 rasvu saada.

Siin on mõned peamised põhjused, miks toitumisnõustajad oomega-3 rasvahappeid nii sageli tarbima utsitavad:

4. Oomega-3 rasvhapetest on ka aju tervisele palju kasu. Need aitavad vähendada põletikku ajus, samuti aitavad moodustada aju- ja närvirakke. Need võivad isegi depressiooni vastu aidata.