Sodiaagihoiatus! Need on tähemärgid, kellel suhtes kohe üldse ei klapi

On selliseid paare, kes on loodud teineteise jaoks. Ja on neid, kelle suhe ei ennusta midagi head. Astroloogilise külje pealt ei sobi kõik inimesed omavahel. Nende iseloom on lihtsalt nii erinev või vastupidi, on nad liiga sarnased, neil on erinev eluvaade, nad ei ole nõus järeleandmisi tegema ja nende paarisuhtes on liiga palju pingeid. Pole mõtet hakata kokku panema Amburit Neitsiga või Jäära Vähiga.

Vaata, millised paarid omavahel üldse ei sobi armastuses:

Jäär ( 20. märts - 19. aprill ) ja Vähk ( 21. juuni - 22. juuli)

Mõnikord vastandid tõmbuvad aga võimalus, et nad teineteist mõistaksid, on imeväike. Jäärade iseloom on liiga tormakas, nad on liiga kangekaelsed ja jonnakad selleks, et mõista Vähi tundelist loomust. Vähk ei leia Jäära näol hingesugulast, kelle kaisus telekat vaadata. Jäär aga ei saa aru, kuidas saab keegi veeta oma elu kodus istudes ja unistades ning Vähk ei anna iialgi andeks Jäärale taktitunde puudumist.

Veevalaja (20. jaanuar - 18. veebruar) ja Sõnn ( 20. aprill - 20. mai)

Ainuke asi, mis Veevalajal ja Sõnnil ühist on, on see, et nad on mõlemad kangekaelsed. Veevalaja on mässumeelne ja ootamatu käitumisega, samal ajal, kui Sõnn on kindel ja usaldusväärne ning liiga traditsioonilise maailmavaatega. Sõnn vajab üle kõige elus turvatunnet, Veevalaja paneb oma elu pidevalt ohtu. Nad väsivad ise oma tülidest ära.

Kaalud ( 23. september - 22. oktoober) ja Kaljukits ( 22. detsember - 19. jaanuar)

Kaalud on tähelepanelikud ja hoolivad teiste inimeste vastu, nad ei oska öelda ei. Nad on valmis kõigeks, et teisi õnnelikuks teha. Kaljukitsel on aga ainult üks prioriteet ja selleks on tema ise. Kaalud on sooja hingega ning head suhtlejad. Kaljukits on nende jaoks liiga külm ja osavõtmatu. Kaljukits aga peab Kaalusid kergemeelseteks, liiga pealiskaudseteks ning silmakirjalikeks. Nad saavad omavahel läbi ainult tööasjades.

Lõvi ( 23. juuli - 22. august) ja Skorpion ( 23. oktoober - 21. november)