Naise 11 orgasmi seadusega kohustuslikuks

5. Mitu järjestikust orgasmi : naistel veab! Nad on selleks võimelised! Kui mehel on piisavalt vastupidamist, et pikalt hullata, siis naine võib pärast esimest naudingut mõne minuti puhata ja uuele ringile minna. Järjestikuste orgasmide puhul on oluline vaheldus. Kõigepealt kliitor, siis vaginaalne penetratsioon, massaaž, nibud ... Vastupidavuse suurendamiseks saavad mehed abi peeniserõngastest ja erektsioonikapslitest , mis pikendavad erektsiooni.

4. Üle keha orgasm: selleni jõudmiseks on vaja erinevate kehaosade rohket hellitamist ja naine ei suuda täpselt tuvastada, kas orgasm vallandus ühes konkreetses kohas või üle kogu keha. Selleni jõudmiseks peavad tuled põlema, et silmside püsiks, ja mehe käed liikuma sama agaralt kui tema meheau.

3. Anaalne orgasm : jah, selle orgasmini jõudmiseks on vaja anaalset penetratsiooni. Anaaltappe on erinevas suuruses ja alustama peaks väiksemast. Kindlasti tuleb kasutada spetsiaalseid libesteid, mis hoiavad ära sisemised vigastused ja teevad hullamise nauditavaks. Anaalseksi ümber on palju tabusid, ent siiski armastavad eestlased seda üsna sagedasti.

2. G-punkti orgasm: teada-tuntud, kuid naise jaoks raskemini saavutatav orgasm. G-punkt asub tupe avast 2,5–8 cm kaugusel ja seetõttu ei ole oluline, et meheau või vibraator oleksid suured. Vibreerivad peenisemansetid lisavad voodielule särtsu, vibreerides täpselt õiges kohas! Üksinda orgasmide nautimiseks on jänkuvibraator naise parim sõber. Lisaks kliitorile stimuleerib jänku mõnnalt ka g-punkti.

Orgasmid on ägedad ja paljude jaoks päeva, nädala või suisa kuu haripunkt. Me kõik oleme harjumuste ohvrid ja eelistame kindla peale välja minna. Samas armastame ka vaheldust. Sellest on abi, kui tead, missuguseid naudinguid võib naise erinevate kehaosade hellitamine esile kutsuda. Naised on õnnistatud kuni 11 erineva orgasmi saamise võimekusega. Erootikapood Must Panter jagab õpetusi , kuidas panna naudingud proovile ja avastada midagi uut!

6. Uneorgasm: ka und nähes võib naine võimsa orgasmi saada. See ei tähenda, et mees peaks naisega tema une ajal seksima. Uneorgasmi ei saa kuidagi tahtlikult esile kutsuda, see lihtsalt juhtub.

7. Emakakaela orgasm: selleni jõutakse sügava penetratsiooni tulemusel. Naised vajavad selleks suuremat vibraatorit , mille sisestatava osa pikkus on suurem kui 13 cm, või eriti hea varustusega meest. Paarid saavad vürtsi lisada ka peenist suurendavate mansettidega .

8. U-punkti orgasm: urethra ehk kusiti on ümbritsetud tundlike kliitori närvidega. Sageli on naised orgasmi kirjeldanud kui tunnet, et enne orgasmi vallandumist tekib pissihädalaadne tunne. Kusiti stimuleerimisel kliitori verevarustus kiireneb. Kliitori stimuleerijad on parimad abivahendid selle orgasmiliigini jõudmiseks ja ei ole vaja eraldi urethea’t stimuleerida.

9. A-punkti orgasm: a-punkt on eesmine fornix’i tsoon ja asub emakakaela ülemises osas, umbes nabapiirkonnas. Seda orgasmi on keeruline saavutada ja see vajab rohkelt libestit. Vastasel korral võib a-punkti stimulatsioon olla valulik. Parim viis on sõrmedega masseerimine ja tulemuseks on „äratame naabrid“ stiilis orgasm.

10. Nibuorgasm: see ei ole kõikidele saavutatav. Seega pole vaja end halvasti tunda, kui nibude hellitus ei mõju erutavalt. Mõnede jaoks on nibude massaaž tõeliselt erutav ja viib ilma vaginaalse penetratsioonita orgasmini. Nibude erutuskreemid on kavalad abimehed testimaks, kas see on midagi sinule.

11. Corergasm: ilmselt kõige vähem lõbus viis orgasmini jõuda ja vajab esilekutsumiseks kõhulihaste treenimist. Coregasm’ini võib jõuda sporti tehes või vahetult pärast seda. Eelkõige tuleks tegeleda kõhulihaste treenimisega ja orgasmi käivitajaks on trennijärgsed kehas vallanduvad hormoonid. Mõnel õnnelikul vallanduvad need juba metsajooksu tehes.

See on täiesti normaalne, kui naine ei naudi kõiki naudingute viise. Keskendu sellele, mis meeldib, ja pea meeles, et seks peab olema lõbus!

Külasta www.mustpanter.ee e-poodi. Saadame sinu tellimuse diskreetselt üle kogu Eesti!

Vallatuid naudinguid!