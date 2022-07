LUGEJA ARVAB | Sagedatest lahkuminekutest: aga mida mees ise vastu pakub?

„Aga mida mees ise vastu pakub? Suht samad põhjused võivad ju ka naisel mehe suhtes olla. Aga naine peab tavaliselt lastega tegelema. See fakt kaob kuskile ära. Kui mees ei suuda aru saada, et kui tulevad lapsed, siis elu muutubki, saabub uus arenguetapp ning elu ei saa enam kunagi endiseks. Nii see on. Ehk ei peaks siis liiga ruttu peret tekitama. Jooksku enne sarved maha, püherdagu mudas, siis oskab pereelu hiljem hinnata.

Ilmselt on asi ka selles, et elatakse kokku inimesega, kellega seob pigem seks kui armastus. Üldse, armastus kui selline on teenimatult kuskile sahtlisse lükatud. Ometi on just armastus see, mis paneb paarid kokku igavesest ajast igavesti.