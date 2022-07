„Otsustasime oodata!“ Kaks aastat suhtes olnud paar ei ole veel kordagi suudelnud

Põhjus, miks naine on otsustanud suudlemisega oodata, peitub tema kristlikus taustas. Usulistel põhjustel oli paar otsustanud oodata abiellumiseni, et seksida, kuid siis otsustas naine ka suudlemist edasi lükata, kuni tõotused on vahetatud. „Lõpuks jõudsin järeldusele, et ma ei taha suudelda, sest tahtsin seda oma tulevase abikaasa jaoks hoida,“ põhjendab naine.

Ülestunnistus on toonud paarile ka palju kommentaare, kus viidatakse isegi sellele, et tema elukaaslane on hoopis gei või et nad on tegelikult lihtsalt sõbrad. „Me tahame seda ilusat asja lihtsalt hoida ja kaitsta meie ühist tulevikku.“