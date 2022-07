Eestlanna tegi peale hirmutavat kogemust elus kannapöörde: mõte sellest, et olen kellegi elu ohtu seadnud, tundus mulle õudne

Elina tunnistab, et temast sai terapeut, sest ta sai aru, et on elu jooksul palju traumasid kogenud ja tuleb endaga tegelema hakata. Kuna sündinud areng oli märgatav nii talle kui tema sõpradele, siis õppis ta ka terapeudiks, sest ka teised hakkasid huvi tundma, kuidas ta neid aidata saaks. Ühe meeldejäävama kogemusena toob ta välja, kui tegi USA-s ühele naisele, kes polnud ammu armastust kogenud ja kellel oli hädasti autot vaja, kaks seanssi. Tulemuseks leidis ta omale mehe ja talle kingiti auto, millest ta oli unistanud. Mõlemad sündmused toimusid vahetult pärast seansi tegemist kahe nädala jooksul.