Pilk magamistuppa! Üllatav uuring selgitab, kuidas see sinu vaimset ja füüsilist tervist võib mõjutada

Vahest on sinu partneril sinust erinev unegraafik, võib-olla armastab ta öösiti ringi liikuda või mis veelgi hullem – ta norskab. Selliste probleemide esinedes võib tunduda kõige mõistlikum eraldi magada. Hiljutised uuringud näitavad siiski, et koos magamine võib olla väärtus omaette ja sellel on eraldi magamise ees mitmeid eeliseid.