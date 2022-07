Need tüütud sääsed! Nutikad nõuanded, kuidas kerge vaevaga sääsehammustusi leevendada

See reaktsioon väljendub tavaliselt põletiku, sügeluse, ebamugavustunde ja nähtavate punakate muhkudena. Kui sa ei suuda hoiduda hammustusi kratsimast, võivad need armistuda, muutuda tumedateks laikudeks või isegi põletikuliseks.

Hammustusi saab vältida putukavõrkude, sääsetõrjevahendite ja riietusega. Suvel on aga paratamatu, et mõni tige sääsk su siiski kätte saab.

Väga olulist rolli selles, kui kiiresti sinu sääsehammustus taandub, mängib see, kui kiiresti sa sellele reageerid. Doktor Halim soovitab kõigepealt hammustust pesta, siis panna peale külmakompress ja seejärel kanda hammustusele lokaalselt kasutatavat hüdrokortisoonkreemi. Kuigi soojematel kuudel on hea mõte alati tuub käepärast hoida, võid kasutada ka söögisoodast ja veest valmistatud pastat või söögisoodaga hambapastat. „Ärge sügage hammustuse piirkonda, sest see võib suurendada infektsiooniohtu,“ hoiatab ta.