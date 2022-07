Võib-olla oled mingil hetkel endale öelnud: „Minuga see ei juhtu. Ma ei peta kunagi.“ Peale seksisõltlaste ütlesid ilmselt sama kõik, kellel on afäär olnud. Igaüks on oma abielu teatud punktides vastuvõtlikum ahvatlustele. Erinevate asjaolude kokkulangemise korral võib see juhtuda peaaegu igaühega.