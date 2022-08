„See muudab kogu tema elu!“ Augustikuu on eriliselt edukas neile kolmele tähemärgile

Kuni 23. augustini on käimas Lõvide aeg, mis jagab meile jätkuvalt head Päikese energiat. Praegune periood on väga hea selleks, et olla ettevõtlikum, julgeda, muutuda enesekindlamaks, unistada suuremalt, näha kaugemale ja uskuda, et homne päev tuleb parem, kui eilne. Kolme tähemärgi jaoks on augustikuul varuks väga häid üllatusi.

Vähk

Vähi tähemärgi esindajaid saadab augustikuus hea õnn armastuses. Veenuse ja Marsi energia soosib kõike, mis on seotud suhetega. Esimesest augustist kuni 11. augustini võib üks väga oluline kohtumine aset leida, midagi sellist, mida ta poleks osanud kunagi elus kogeda ja mida ta oli seni ainult filmidest näinud. Ka unistused võivad täituda. Või siis on elul meie jaoks teinekord varuks ilusaid üllatusi. Augustikuu avab Vähi elus täiesti uue peatüki. Kohtumine selle õige inimesega muudab kogu ta edaspidise elu. Kui ta on aga juba kellegagi koos, muutub ta suhe palju paremaks ja lähedasemaks, mitmed head uudised on teda ees ootamas.

Ka töö juures on teda ootamas üks väga hea uudis, võib-olla on tegemist ametikõrgendusega, võib olla palgatõusuga. Merkuur jõuab Neitsi märki 5. augustil ja sellest ajast hakkab Vähil aina paremini minema, kõik tema ettevõtmised õnnestuvad ja unistused hakkavad ükshaaval täituma. Ja see pole veel kõik, sest august toob talle kõikide märkide järgi ka suurema summa raha kaasa.

Neitsi

Neitsit on ees ootamas üle ootuste hea augustikuu. Kõik, mida ta puudutab, muutub kullaks. Kõik tema tegevused õnnestuvad. Elu on ilus! Planeedid toovad talle sellel kuul palju õnne kaasa. Asjad hakkavad iseenesest liikuma just õiges suunas ja kõik muutub korraga selgemaks. Veenuse ja Marsi duo toob ta ellu sõpru ja uusi tutvusi, vanad sõbrad ilmuvad taas välja, kauged lähedased annavad endast elumärki. Hea on veeta oma aega nende seltsis, kes on sulle tähtsad.