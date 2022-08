Kui juuste seisukord teeb nukraks: need väiksed asjad võivad imet teha!

Veel enam, tegelikult on juuste väljalangemine sageli seotud mõne toitaine puudusega. Kuigi ka sellised tegurid nagu vanus, geneetika ja hormoonid mõjutavad juuste kasvu, on optimaalne toitainete tarbimine võtmetähtsusega.

5 vitamiini ja 3 muud toitainet, mis võivad juuste kasvamisel olulist rolli mängida on: vitamiinid A, B, C, D ja E ning raud, tsink ja proteiinid.

Toit on parim vitamiinide allikas, mida on vaja juuste kasvuks. Kui sa ei saa neid toiduga piisavalt, võivad abiks olla toidulisandid. Uuringute järgi toimivad aga toidulisandid kõige paremini inimeste jaoks, kellel juba on