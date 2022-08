Tahad atraktiivsem välja näha? Teadlased soovitavad kanda just seda värvi

Uuringust tuli välja, et kõige atraktiivsem värv on must. Atraktiivsuselt teine värv on roosa, millele järgneb kollane. Teisest küljest leiti, et kaks kõige vähem atraktiivset värvi on hall ja pruun.

Ehkki must ei ole varasemates uuringutes esikohal olnud, sest seda seostatakse sageli negatiivsete emotsioonidega, siis teadlaste eesmärk oli näidata värvieelistuste suundumusi digitaalajastul. Ja on selge, et musta värvi populaarsus on viimastel aastatel suurenenud – nii disainerite kui ka tarbijate seas. Samuti tuli uuringust välja, et musta värvi seostatakse võimu ja autoriteediga. „Musta kandmine võib alateadlikult jätta teistele mulje, et oled keegi, kes on tugev ja juhib,“ selgitab iluekspert Ashley Grader. Ning paratamatult peetakse inimesi, kes on võimupositsioonil, sageli atraktiivsemaks kui neid, kes ei ole.

Esimesele kohtingule on must värv parim valik

„Me soovitame sageli naistel kanda väikest musta kleiti ja meestel valida musta särgi või musta bleiseri vahel,“ ütleb suhteekspert Amber Lee. „Mustaga ei saa valesti minna! Nii et see teeb suurepärase kohtinguriietuse valimise lihtsaks. Must on elegantne, peen ja stiilne,“ arvab Lee.



Allikas: Best Life