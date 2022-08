Ole ettevaatlik – nende lihtsate tegevustega rikud enda küüsi

Küünesalongi külastamine, mis ei järgi puhtuse eeskirju, võib sinu küünte ja üldise tervise ohtu seada. Niisiis, kuidas aru saada, kas salong on tasemel? Kui salongis lebavad määrdunud rätikud või kui personal ei võta aega, et klientide vahel pediküüri toole desinfitseerida, tasuks võibolla mõelda salongi vahetamisele.

Samuti pead veenduma, et küünte kujundamiseks kasutataval viilil ei oleks jälgi. Kui on, on antud viili juba kasutatud ja see võib sisaldada baktereid.