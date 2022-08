Kim Kardashiani nahaarst avaldab naise veatu välimuse saladuse

„Mida rohkem on näo parem ja vasak pool sümmeetrilised, seda parem. Nägu on laubalt lõuani jagatud kolmandikuks (ülemine, keskmine ja alumine). Atraktiivseks peetud näod on tavaliselt võrdse suurusega ja seega proportsionaalsemad. Kõik need asjad on seotud sellega, et me usume, et inimene on terve ja nooruslik. See on meie pähe programmeeritud,“ räägib mees.